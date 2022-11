Arcore-Usmate: nuovo incidente (non grave) all’incrocio della sp177

Ennesimo incidente mercoledì 9 novembre all’incrocio tra Arcore e Usmate, che da via Gilera porta verso l’imbocco della Tangenziale Est di Milano: questa gli automobilisti coinvolti sono un ragazzo di 23 anni e una donna di 47 anni.

Arcore-Usmate: nuovo incidente e i soccorsi

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 17.30 , in direzione Usmate-Velate. Uno scontro frontale tra due utilitarie, che ha attirato subito sul posto ambulanza e una pattuglia di polizia locale proveniente dal comando di Arcore.

Arcore-Usmate: nuovo incidente e la dinamica al vaglio

Attualmente le autorità sono ancora impegnate nell’accertamento della dinamica dell’incidente, ma, l ventitreenne e la donna coinvolti, sebbene soccorsi inizialmentedai paramedici in codice giallo, sono stati accompagnati all’ospedale di Vimercate in codice verde. Fumo, parecchie ammaccature hanno attirato l’attenzione dei curiosi e rallentato il traffico formando lunghe code sulla provinciale in un pomeriggio di pioggia, forse essa stessa un po’ complice dell’incidente. Incidente che malauguratamente non è il primo né sarà l’ultimo ad interessare l’incrocio soprannominato “maledetto” tra Arcore e Usmate.