Arcore: trovate e fatte brillare 4 granate della seconda guerra mondiale

Quattro granate della seconda guerra mondiale sono state rinvenute ad Arcore. I vecchi ordigni bellici sono stati identificati, fatti brillare e rimossi dai carabinieri tra venerdì 24 e sabato 25 maggio in un vecchio capannone in disuso in via Gillera, non lontano dall’incrocio con via Grandi.

Arcore: trovate e fatte brillare 4 granate e la segnalazione

A segnalare la situazione alle forze dell’ordine era stato un passante che aveva notato una granata nei pressi della vecchia ditta abbandonata. Tanti arcoresi passando di lì hanno notato nel weekend un grande movimento di forze dell’ordine nell’area.