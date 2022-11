Arcore: trentenne ferito sui binari, disagi su linee treni

Circolazione dei treni sospesa tra Arcore e Carnate nel tardo pomeriggio di sabato 5 novembre a causa di un incidente che ha visto coinvolto un trentenne che si trovava sui binari non lontano dalla stazione arcorese.

Arcore: trentenne ferito sui binari, allarme dopo le 17

L’uomo è rimasto ferito poco dopo le 17 da un treno in arrivo, fermato dal macchinista in tempo per evitare conseguenze più gravi. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco, polizia ferrovia e polizia locale. Allertato anche l’elisoccorso. L’uomo in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano.

Arcore: trentenne ferito sui binari, ripercussioni sulle due linee

Il traffico ha subito gravi ripercussioni sulle linee Milano-Carnate-Bergamo e Milano-Lecco-Sondrio.