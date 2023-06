Arcore Street Festival: il 17 giugno l’edizione numero 18 con musica, artisti e festa

In scena nel weekend la 18esima edizione dell’Arcore Street festival, con 21 band, 8 gruppi di artisti di strada e diverse associazioni locali, per un totale di quasi 200 artisti dislocati in quasi quaranta punti d’interesse tra palchi, bancarelle e punti di ristoro. La tradizionale manifestazione dell’estate arcorese avrà luogo per le vie del paese sabato 17 giugno. Ad anticipare la festa degli artisti di strada, nella serata di venerdì 16 c’è “Aspettando l’Arcore Street Festival”, che coinvolgerà dalle ore 20 piazza Pertini e via Roma.

Arcore Street Festival: chiuse le vie principali del centro

Per l’evento del 17 giugno dalle ore 14 saranno chiuse le strade principali del centro: da via Piave a via Trento e Trieste, passando per via Umberto I e via IV Novembre, con una delle due corsie di via Roma interdetta al traffico, il cuore del paese verrà trasformato in zona pedonale. La manifestazione di quest’anno prende ufficialmente il via alle 18 con una sfilata di tutti gli artisti che vi prenderanno parte, per poi concludersi all’una di notte, dopo una serata di musica non-stop. Saranno presenti due aree adibite alla consumazione, una davanti a Villa Borromeo e gestita dagli Alpini, e una nei Giardini Ravizza con Puccio.

Arcore Street Festival: artisti di strada, palcoscenici, spettacoli itineranti

Artisti di strada, palcoscenici ma anche spettacoli itineranti che coinvolgeranno non solo artisti professionisti, ma altresì le associazioni cittadine. A prendere parte all’Arcore Street Festival 2023 anche gli arcoresi Rock Live Choir e Artisthis, con spettacoli musicali, il Cse La Vite con la scuola di danza il Sogno e Dance Gallery, che porteranno in scena l’arte coreutica. Aperta straordinariamente per l’occasione anche La Serra Social Green, e quasi tutti i commercianti aderenti all’iniziativa. Per questa 18esima edizione dello Street Festival Comune di Arcore ha deciso di investire 1000 euro in più rispetto all’anno scorso, per un contributo di 15mila euro.

Arcore Street Festival: “Ci auguriamo di superare 10mila presenze”

“Stiamo puntando a far crescere sempre di più lo Street Festival, chiaramente tenendo sempre un occhio di riguardo alla questione viabilità – ha commentato l’assessore al commercio Nicolò Malacrida – lo Street è un evento che negli anni è cresciuto molto, una vetrina a cielo aperto da cui tutto il commercio arcorese trae vantaggio, e un format molto sentito che coinvolge tutta la popolazione. L’anno scorso abbiamo contato più di 10mila presenze e ci auguriamo che quest’anno la partecipazione cresca: ci aspettiamo che arrivi anche molta gente dai comuni limitrofi.”

L’evento sarà mediaticamente coperto in tempo reale da Young Radio, piattaforma che, anch’essa, deve i suoi natali proprio ad Arcore.