Arcore: sta nascendo ArcoreRadio, la web radio del paese

Nasce da un desiderio della Pro Loco “ArcoreRadio”, la nuova web radio del territorio di Arcore. Organizzata da Pro Arcore, nonché fortemente voluta dall’associazione di promozione sociale e dal suo presidente Sabatino Montanino, la radio locale, non è ancora attiva a livello di palinsesto, ma è stata ufficialmente costituita . La web radio locale altro non è che un’emittente amatoriale gestita da volontari arcoresi o di comuni limitrofi, legati in qualche modo alla Pro-Loco arcorese, alla compagnia Artisthis o all’associazionismo del territorio comunale.

Arcore: sta nascendo ArcoreRadio per la volontà della Pro Loco

Una radio non commerciale, che utilizzerà all’interno del suo palinsesto solamente musica con licenza creative commons. Proprio per questo motivo, i protagonisti della stazione radiofonica, saranno dunque i programmi che gli speaker-volontari stanno mettendo a punto in queste settimane: i temi che verranno trattati ancora non sono stati ben delineati, ma sicuramente non mancheranno storia, attualità e chicche sul territorio arcorese.

Arcore: sta nascendo ArcoreRadio su YouTube

Benché ArcoreRadio non trasmetterà ventiquattro ore su ventiquattro, sarà fruibile sia in diretta che con una differita sempre disponibile, su di un canale YouTube che è già possibile trovare in rete. I canali di comunicazione della neonata radio, infatti sono già apparsi on-line nelle ultime settimane. È già possibile seguire “ArcoreRadio” una pagina Instagram creata ad hoc dai volontari con lo scopo di mantenere aggiornati i futuri ascoltatori con tutte le novità ed iscriversi all’omonimo canale YouTube, attualmente utilizzato dall’emittente per dei test, ma che diventerà, con le prime messe in onda, il vero e proprio mezzo di comunicazione della stazione radiofonica.