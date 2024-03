Arcore: il sindaco Bono revoca l’incarico di comandante dei vigili a Bergamaschi dopo 28 anni

Clamoroso ad Arcore il sindaco Maurizio Bono ha revocato l’incarico di comandante della polizia locale Marco Bergamaschi. Il responsabile dei vigili era in carica in città da 28 anni e per il momento non sono note le ragioni di questo provvedimento da parte del primo cittadino.

Arcore: Bono revoca l’incarico e il nuovo comandante

Intanto lo stesso Bono ha organizzato una conferenza stampa di presentazione del nuovo comandante il prossimo martedì 2 aprile. La voce di una retrocessione di Bergamaschi era già nell’aria da qualche giorno, ma ora la notizia di un cambio in via Corridori è ufficiale. Resta comunque la sorpresa di questa decisione perché Bergamaschi ormai era un riferimento in paese.