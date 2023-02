Arcore Radio è on air: presentazione ufficiale per le “web voci” della città

Arcore Radio è definitivamente “on Air”. La nuova web radio arcorese, nata da un desiderio della Pro Loco, da poco più di una settimana ha dato il via alle sue trasmissioni. Organizzata da Pro Arcore, nonché fortemente voluta dall’associazione di promozione sociale e dal suo presidente Sabatino Montanino, la radio locale ha avviato il suo palinsesto venerdì 17 febbraio. Una partenza in grande, data la sua presentazione ufficiale, proprio sabato 26 febbraio, nel corso del pomeriggio di CarnevArcore, dove gli speaker della stazione radiofonica, si sono alternati accompagnando i festeggiamenti con più di tre ore di diretta dal parco di Villa Borromeo, raccontando la festa, intervistando cittadini e autorità.

Arcore Radio è on air: programmi e conduttori

Il primo programma ad andare in onda è stato “Non ci resta che ridere”, condotto da Danilo Bove. Nel corso della sua prima settimana di vita, on air anche “In Sala con Sara”, programma condotto da Sara Bampa e Sarah Colombo, che ha come obiettivo quello di raccontare l’associazionismo locale, con ospite Marcello Renzella, consigliere delegato all’associazionismo, e “Famo du Chiacchere” di Davide Coppolaro, programma su hobby e passioni, che ha avuto come primo ospite il giornalista e telecronista sportivo Matteo Ventura.

Venerdì 24 febbraio è stata la volta della seconda puntata di “Non ci resta che ridere”, accompagnata dalla rubrica new entry “Cose che ti sei perso”, condotta dal consigliere comunale Federico Bove sulla cronaca locale. Nel corso di questa prima settimana di rodaggio, si è iniziato a delineare un palinsesto che vorrebbe proporsi come abitudine d’ascolto per i cittadini.

Arcore Radio è on air: che cos’è

La web radio locale altro non è che un’emittente amatoriale gestita da volontari arcoresi o di comuni limitrofi, legati in qualche modo alla Pro-Loco arcorese, alla compagnia Artisthis o all’associazionismo del territorio comunale. Una radio non commerciale, diretta agli abitanti della comunità arcorese, i quali protagonisti sono proprio i programmi che gli speaker-volontari stanno mettendo a punto in queste settimane: chicche e notizie sulla cittadina brianzola. È possibile ascoltare Arcore Radio sul sito web di ProArcore o scaricando l’applicazione consigliata sulla pagina del sito.

Arcore Radio: il saluto al Cittadino