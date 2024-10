Era già successo a inizio ottobre ed era stato un grosso problema per il traffico. Ad Arcore si annunciano altre due giornate di chiusura di via Roma nella corsia di marcia verso la Villa Borromeo e Lesmo: succede lunedì 28 ottobre e martedì 29 ottobre dalle 10 alle 16.

Arcore: per due giorni chiude una corsia di via Roma, dalle 10 alle 16 posticipato rispetto a un mese fa

Rispetto a un mese fa, è stato spostato in avanti l’orario di inizio della chiusura (per lavori che interessano un palazzo) e questo dovrebbe scongiurare il tilt all’ora di punta dello spostamento dei pendolari.

Arcore: per due giorni chiude una corsia di via Roma, da via Piave svolta in via IV novembre

Chi arriva da via Piave dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra in via Casati all’altezza di via IV Novembre; allo stesso modo non sarà possibile la svolta in via Roma al semaforo di via Casati.

Un mese fa c’era stata anche la concomitanza con il mercato settimanale, di mercoledì. L’invito è comunque a fare attenzione.