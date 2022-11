Arcore: la rassegna di musica classica è per tutti

In arrivo “Arcore Classica”, il primo programma culturale di eventi organizzato dall’amministrazione Bono. La rassegna musicale è stata presentata venerdì 4 novembre nel salone Giardino d’Inverno di Villa Borromeo d’Adda, alla presenza dell’assessore alla cultura e alle politiche educative, Elvira De Marco; al consigliere con delega all’associazionismo culturale, Marcello Renzella; e al direttore del Cineteatro Nuovo Arcore, Giovanni Spinelli.

Arcore: la rassegna di musica classica e il programma

Manifestazione autunno-invernale a tema musicale, si comporrà di cinque serate al Nuovo, a partire da venerdì 18 novembre. Sul palco della sala arcorese si esibiranno affermati talenti italiani di fama mondiale, come il maestro Carlo Balzaretti o l’Orchestra Sinfonica di Milano, ma anche giovani talenti emergenti a livello internazionale, come il soprano Gao Hanqi e il tenore Lee Eunchan, o l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano. Sarà poi possibile assistere, il 30 novembre, all’interno di questa rassegna, alla conferenza “Prima della Prima”, dove il professor Fabio Sartorelli, docente di Letteratura della Lirica alla Scala di Milano, sarà relatore di un’introduzione alla “Prima della Scala” 2022. La rassegna, ospitata dalla prestigiosa Sala della Comunità, va ad accompagnare parallelamente la 52esima stagione di prosa, che avrà inizio l’8 novembre con uno spettacolo sold out che vedrà protagonista la famosa Lella Costa.

Arcore: la rassegna di musica classica e i prezzi bassi

Con la rassegna Arcore Classica, l’amministrazione, armata di un desiderio crescente di cultura, si ripropone di far conoscere, non solo agli arcoresi, ma anche ai cittadini dei territori limitrofi, quello che il territorio ha da offrire. “La musica classica è un tema di rilievo ma molto di nicchia, che in passato, ad Arcore, è stata poco rappresentata – interviene il consigliere Renzella- .L’obiettivo dell’amministrazione è quello di permettere a tutti di avvicinarvisi, soprattutto generando curiosità nei giovani, che potranno un domani decidere di intraprendere un percorso musicale”. Proprio a questo proposito la scelta degli organizzatori di mantenere un prezzo basso (10-15 € per gli adulti e gratis per i minori di 18 anni), anche grazie a un sistema di supporto e sponsorizzazione che si sta pian piano delineando con alcune imprese del territorio. L’obiettivo dell’amministrazione è di rendere questi eventi accessibili a tutti: giovani, ragazzi e famiglie. E’ tutta una questione di possibilità “Se non fosse stato per mia mamma che suonava a casa e mi portava a teatro, non sarei diventata la persona che sono e non avrei mai fatto il lavoro che ho adorato fare £ racconta l’assessore De Marco, andata in pensione dal suo ruolo di docente all Conservatorio Verdi di Milano pochi giorni fa, con un velo di commozione.

Arcore: la rassegna di musica classica e lo sguardo ai giovani

L’intenzione della pubblica amministrazione e dell’assessorato alla cultura non è tuttavia quello di fermarsi qui: si sta infatti lavorando a molteplici progetti che andranno a soddisfare tutti i gusti. Arriverà prossimamente “Arcore Giovani Primavera”, un progetto frizzante indirizzato soprattutto ai ragazzi.