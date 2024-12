Arcore, incidente con ribaltamento in viale Brianza: due persone finiscono in ospedale

Incidente nel pomeriggio di sabato 28 dicembre ad Arcore, dove alle 16 circa sono entrati in collisione in viale Brianza due veicoli, uno dei quali ha finito con il ribaltarsi. L’allarme ha condotto sul posto due ambulanze ed un’automedica, allertate in codice rosso, che poi è stato derubricato a giallo, nonché la Polizia locale di Arcore ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza.

Incidente: i vigili del fuoco hanno liberato una persona incastrata nel suo veicolo

La scena del sinistro

L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per liberare una persona, che era rimasta incastrata all’interno della vettura sulla quale viaggiava. Per questo, il personale sull’autopompa di Vimercate e sul carro fiamma di Lissone ha utilizzato una cesoia ed il divaricatore, per tagliare le lamiere accartocciate.

Incidente: la dinamica è al vaglio della Polizia locale

La vettura ribaltata

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale. I due feriti sono stati trasportati agli ospedali San Gerardo di Monza e di Vimercate.