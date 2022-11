Arcore: il Registro Storico Gilera si ritrova a tavola dopo tre anni

Dopo quasi tre anni dall’ultima cena sociale, il Registro Storico Gilera ha coinvolto soci, amici e simpatizzanti del Marchio dei due anelli incrociati in una serata davvero ben riuscita. Presso il Ristorante ‘La Bergamina’ di Arcore, sabato 12 novembre il sodalizio locale presieduto da Massimo Lucchini Gilera ha organizzato l’assemblea dei soci seguita dalla consueta cena sociale, vissuta all’insegna della comune passione per le moto d’epoca dal passato glorioso.

Arcore: il Registro Storico Gilera e i premiati

Alla presenza del sindaco Maurizio Bono e del presidente del consiglio comunale Laura Besana, nel corso della serata sono stati premiati i soci Giorgio Storti, protagonista alla rievocazione storica della Milano-Taranto in sella alla sua Gilera Saturno 500, Roberto Boracchi, Antonio Fiorenza e Camillo Mignanego per la loro costante presenza ai concorsi di eleganza in moto d’epoca che si svolgono a livello regionale; un riconoscimento speciale è stato tributato al vice presidente Giorgio Cereda, per la sua straordinaria disponibilità durante lo svolgimento degli eventi ai quali prende parte (in altre parole, interviene aiutando da un punto di vista meccanico i vari partecipanti). Premiati anche il socio sostenitore Maurizio Girola e quello più giovane Luca Savoldelli.

Arcore: il Registro Storico Gilera e l’hangar Falck

Durante la serata Bono ha colto l’occasione per aggiornare i presenti sull’andamento del progetto relativo al recupero dell’hangar Falck, progetto che riguarderà sia il Registro Storico, sia il Gilera Club Arcore. Parole di sincero riconoscimento e di grande affetto sono state pronunciate da Lucchini Gilera all’indirizzo di Barbara Passoni ricordando la figura del padre Egidio, scomparso due anni fa. Al termine della serata, è stato proiettato il filmato dedicato al Raduno Gilera dello scorso giugno: tra foto (scattate da Enzo Danesi di Soloenduro e da Walter Ronchis del sito www.gilera-bi4.it), video (realizzati da Massimo Segale di Soloenduro e Marco Manzoli del Gruppo Piaggio) e interviste (condotte da Daniela Confalonieri), il documento confezionato da Massimo Aldini ha suscitato emozione, commozione e il vivo apprezzamento dei gileristi convenuti alla cena sociale.