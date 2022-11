Arcore: il Comune programma interventi di manutenzione nelle scuole e nella palestra

Grandi interventi di ristrutturazione in arrivo nel polo scolastico arcorese di via Monginevro. Si comincerà con i primi lavori a cavallo tra dicembre 2022 e gennaio 2023, con l’intervento previsto nella scuola media intitolata ad Antonio Stoppani. Durante la pausa scolastica natalizia, infatti, avranno luogo lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra. L’importo totale di questo primo intervento sarà di 52.155,04 €. La cifra, comprensiva degli oneri di sicurezza, oltre che alla tassazione IVA imposta dalla legge, si riferisce al solo rifacimento della struttura annessa al corpo scolastico. La scuola di via Monginevro presenta, infatti, due spazi, adibiti all’esercizio: una annessa all’edificio scolastico e una tendostruttura nel prato adiacente, rivolta verso il confine con la piscina comunale. La tendostruttura, però, al momento non sarà coinvolta nei lavori di ristrutturazione.

Arcore: il Comune e il pavimento della palestra da rifare

“La pavimentazione attuale è molto usurata – spiega Lorenzo Belotti, assessore con delega ai lavori pubblici del comune di Arcore – presenta problemi al sottofondo: ci sono alcuni avvallamenti e lacerazioni varie che negli anni sono state soltanto rappezzate”. Un ultimo problema, ma non meno importante, è la delimitazione dei campi della palestra, che funge anche da palazzetto dello sport, utilizzato da diverse associazioni arcoresi, non è più conforme ai nuovi regolamenti.

Arcore: il Comune e la manutenzione delle scuole

Anche la scuola primaria Giovanni XXIII, allocata sempre nel polo comprensivo arcorese, sarà coinvolta nel programma di interventi per il 2022-2023 messi a punto dall’amministrazione comunale. I lavori in questione prevederebbero invece la sostituzione degli attualmente presenti serramenti “a ghigliottina”. Come suggerisce il nome, si tratta, anche in questo caso, di vecchi impianti, non più a norma di legge. L’intervento che sta prendendo il via in queste settimane è il terzo lotto, in quanto gli altri serramenti con simile costruzione erano già stati messi a norma negli anni precedenti, con l’antecedente amministrazione. I servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, sono stati determinati ad inizio agosto 2022. Al momento attuale, è in corso la fase di verifica e validazione dei documenti progettuali, alla quale farà seguito, nei prossimi mesi, l’affidamento delle opere. Per concludere la serie di interventi che coinvolgo il binomio scuola-lavori pubblici, un ultimo intervento in materia della sicurezza nelle scuole verrà attuato nei confronti della scuola dell’infanzia di Via Parini-Via Beretta. La pubblica amministrazione, a breve, affiderà, quindi, l’incarico per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per l’asilo