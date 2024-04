Arcore: i vigili fermano l’uomo che abbandonava rifiuti in strada

Fermato da un’operazione di Polizia Locale il furbetto della spazzatura di via Abate d’Adda ad Arcore. Gli agenti nella notte tra il 7 e l’8 aprile attraverso delle indagini sono riusciti ad identificare un uomo che aveva abbandonato la spazzatura e a multarlo per 150 euro, mentre Cem ha provveduto al ripristino dell’area.

Arcore: i vigili fermano l’uomo con un attento lavoro di indagine

«Ho una deformazione professionale per quanto riguarda la materia ambientale e la mia presenza può essere uno stimolo in più – spiega il nuovo comandante della locale Gabriele Garberoglio – i colleghi sono intervenuti rapidamente: abbiamo fatto due ore di accertamenti di polizia amministrativa, identificando la persona. Questa è stata convocata e sanzionata nel primo pomeriggio di lunedì. Ho apprezzato la tempestività dei colleghi. La Polizia Locale di Arcore ha dei bravi agenti, c’è una buona sinergia, un buon gruppo e conto di continuare a lavorare bene, migliorando sempre di più».

Arcore: i vigili fermano l’uomo e l’impegno dell’assessore Travascio

«Ho fatto delle dichiarazioni in consiglio comunale e ciò che ho detto sto portando avanti – dichiara l’assessore delegato alla Polizia Locale Luca Travascio – In questi giorni abbiamo fatto una serie di controlli incrociati tra i residenti che non ritirano i sacchi dell’immondizia e che non pagano pattumiera. Ho poi dato al Comandante Gabriele Garberoglio pieno mandato per fare verifiche sul territorio ed intervenire nella maniera che riteneva più opportuna». Assessore e comandante continuano ad appellarsi comunque ai cittadini proprio per migliorare il “vivere Arcore”, creando in sinergia una città più pulita.

(articolo aggiornato)