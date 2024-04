Arcore: Garberoglio comandante ad interim della polizia locale

In carica ad Arcore da martedì 2 aprile, il nuovo comandante della Polizia Locale. Si chiama Gabriele Garberoglio, è laureato in scienze forestali ed ambientali ed è il comandante della Locale di Caponago. Garberoglio resterà ad Arcore come comandante ad interim, subentrando a Marco Bergamaschi, per tre mesi, quando il comune di Caponago andrà al voto.

Durante i mesi di lavoro in città, in sinergia con la giunta Bono e con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, il corpo di Polizia perseguirà quattro obiettivi ben precisi per rendere Arcore una città più pulita, più sicura e vivibile.

Arcore: nuovo comandante della polizia locale, il sindaco su destituzione Bergamaschi

In merito alla destituzione dell’ex-comandante Bergamaschi, che continuerà a lavorare presso il comando di Arcore, il primo cittadino Maurizio Bono commenta: «C’è un provvedimento che è stato preso da questo sindaco. È un provvedimento motivato. È un provvedimento riservato. Farei una scortesia ed una cosa irregolare dando una motivazione senza che ci sia il comandante e possa esercitare tutti i suoi diritti a tutelarsi».

Arcore: nuovo comandante della polizia locale, la presentazione