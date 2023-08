Arcore e Corinaldo ancora insieme nel ricordo di Alfonso Casati, ucciso nel ’44

Il comune di Arcore punta a rinsaldare il legame di gemellaggio che la unisce a Corinaldo dal 2001. Giovedì 10 agosto, il sindaco Maurizio Bono e alcuni membri dell’amministrazione arcorese si sono recati nelle Marche per l’annuale cerimonia commemorativa per la Liberazione di Corinaldo.

Arcore e Corinaldo ancora insieme nel ricordo di Alfonso Casati, nella liberazione della provincia di Ancona dai tedeschi

Nel corso di una battaglia avvenuta nel 1944, per liberare la città della provincia di Ancona dai tedeschi, tra le persone si immolarono per la libertà di Corinaldo perse la vita il sottotenente arcorese Alfonso Casati. Fu proprio questo episodio a legare indissolubilmente le due città, che a distanza di più di cinquant’anni decisero di unirsi in un gemellaggio.

Arcore e Corinaldo ancora insieme nel ricordo di Alfonso Casati: “Vorremmo proporre un flusso turistico, coinvolgendo anziani e università tre età”

“Per rinsaldare il legame che ci lega, anche in virtù del buon rapporto tra le due amministrazioni abbiamo preso contatti più approfonditi con l’amministrazione di Corinaldo per redigere un programma di collaborazione più stretta tra i due paesi – ha fatto sapere l’amministrazione dopo l’incontro – vorremmo proporre un flusso turistico da Arcore verso Corinaldo, coinvolgendo gli anziani e le università della terza età. Allo stesso modo vorremmo far conoscere meglio ai corinaldesi la nostra città, aumentando anche una sinergia a livello di manifestazioni ed eventi, come già avverrà il prossimo 30 settembre e 1 ottobre, quando i loro sbandieratori interverranno in una manifestazione cittadina organizzata dagli Alpini.”

Arcore e Corinaldo ancora insieme nel ricordo di Alfonso Casati, la commemorazione del 10 agosto

Nel corso della celebrazione i rappresentanti arcoresi, presenti in parata con il proprio gonfalone, hanno reso omaggio al monumento ai caduti e alla lapide dove fu ucciso Casati, deponendo una corona di fiori.