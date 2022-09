Arcore: divieto di sosta per giostre in piazza Pertini per una settimana

Dal 14 al 20 settembre ad Arcore piazza Pertini e i suoi parcheggi divengono off limits per gli automobilisti. Sull’area del “mercato” infatti, in occasione della festa patronale di Arcore e Fiera di Sant’Eustorgio saranno ospitate le giostre per il divertimento dei più giovani, quelle che fino all’anno scorso hanno sostato nell’area di fianco al PalaUnimec oggi recintata. Una settimana durante la quale non saranno evitabili i conseguenti disagi sia per la circolazione che per i parcheggi, soprattutto per i residenti.

Arcore, divieto di sosta per giostre: opinioni contrastanti

E infatti sono decisamente controverse le opinioni. C’è chi si dichiara tollerante, e sono soprattutto i titolari delle attività che si affacciano sulla piazza, e chi invece, e sono principalmente gli abitanti, pur non volendo apparire, non nascondono la propria contrarietà per il disagio a cui saranno costretti.

Arcore, divieto di sosta per giostre: “Male che vada mi riposo qualche giorno”

Mario Nobile, proprietario dell’unico bar di piazza Pertini, la prende “filosoficamente” e non esclude di chiudere il locale per un settimana: “Francamente – dice – aspetto di vedere cosa accade giovedì, il primo giorno di chiusura della piazza, dopodiché deciderò cosa fare. Male che vada ne approfitterò per prendermi qualche giorno di riposo. Certo, capisco anche che da parte degli amministratori per far fronte a tutte le varie esigenze a volte sono costretti ad assumere anche scelte impopolari ma del resto, quest’anno purtroppo va così. Sono certo che l’anno prossimo non ci saranno più questi problemi”.

Arcore, divieto di sosta per giostre: “È un’occasione per farsi conocscere”

Molto più comprensivo Manuel Miceli, titolare del centro stampa “St Copy”: “È vero che per qualche giorno ci sarà qualche disagio ma però bisogna vedere la situazione in modo un po’ più ottimistica: certo ci sarà pieno di ragazzini ma però non possiamo poi lamentarci se in questa zona non fanno mai niente. Una vola l’anno, credo che sia assolutamente sopportabile. E poi – prosegue Miceli – non si sa mai: il fatto che vengano tanti ragazzini, che saranno naturalmente accompagnati dai genitori, sarà l’occasione, per chi da qui non transita mai, di vedere che esistono altre attività commerciali. E assicuro che dopo trent’anni che sono qua ci sono ancora persone che non sanno ancora che sono in questa piazza”.

Arcore, divieto di sosta per giostre: “Speriamo permettano il parcheggio lungo la strada”

Ivano Colombo, fisioterapista, non si discosta molto dai suoi colleghi, anche se probabilmente soffrirà maggiormente per i problemi che si creeranno: “Presumo che ci saranno certamente dei disagi. Basta vedere i parcheggi oggi è martedì, non c’è un posto libero e tutte le attività che ci sono in questa piazza usufruiscono di questo parcheggio. È chiaro che i problemi ci sono già tutti i giorni e quindi inutile nascondere che questa settimana saranno certamente maggiori. Spero che consentano di fare come il mercoledì, quando c’è il mercato, che viene permesso di parcheggiare lungo la strada per dare la possibilità a chi ha l’attività di avere un parcheggio non lontanissimo, anche perché ho clienti che fanno fatica a camminare e per loro quindi diventerebbe ancora più difficile”.

Insomma comprensione e tolleranza da parte dei titolari delle attività di piazza Pertini, meno comprensione e minore tolleranza da parte dei residenti che dal 14 al 20 dovranno andare alla ricerca di un posteggio che non li allontani troppo dalla loro abitazione.