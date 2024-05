Arcore, Artisthis fa il sold-out con “Il giorno della verità”

Sold out per la prima dello spettacolo “Il giorno delle verità” scritto e realizzato dalla compagnia teatrale arcorese Artisthis e diretto da Sara Bampa. I giovani attori, a poco più di un anno dall’inizio dell’impresa, sono riusciti a portare sul palco del Teatro San Carlo di Muggiò il copione inedito lo scorso weekend, con una prima replica nella serata di sabato 18 maggio, ed una seconda nel pomeriggio di domenica 19.

Arcore, Artisthis fa il sold-out e la soddisfazione della compagnia

“Essere riusciti a portare in scena questo spettacolo è un grande traguardo per tutti noi – racconta Susanna, attrice della compagnia arcorese – C’è stato tanto lavoro dietro tutto questo, ma soprattutto ci sono state grandi persone con voglia di fare e di stare assieme, ed è la cosa più preziosa che mi porto nel cuore. Quando qualcuno di noi era in difficoltà non è mai stato lasciato da solo, siamo partiti come squadra e abbiamo concluso come tale.” Ora che lo spettacolo è stato rodato, l’obiettivo della compagnia è quello di portarlo in giro il più possibile. “Ora che lo spettacolo è stato testato, siamo pronti per proporlo a tutte le rassegne amatoriali del nord Italia – spiega Laura – si tratta di un progetto nato da zero: abbiamo costruito tutto, dal copione, alle scenografie all’attrezzatura, e l’età media del gruppo è molto bassa: 27 anni.”