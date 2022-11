Arcore: arrivano 4 nuovi medici di base, ma solo tra 3 mesi

Qualcosa si muove ad Arcore, ma non così in fretta per quanto riguarda la carenza di dottori di medicina generale. Un problema complesso di cui soffre un po’ tutta la Brianza, che sta per svoltare. Infatti è notizia delle ultime ore che ad Arcore sono state assegnate quattro dottoresse, che hanno partecipato e vinto il bando, ma che entreranno in servizio tra tre mesi, perché è diritto delle professioniste attendere anche un massimo di 90 giorni per accettare o meno l’incarico.

Arcore: arrivano 4 nuovi medici e il sostituto Pavan

Un’altra novità riguarda invece il pensionamento della dottoressa Luigia Chianese, sostituita dal giovane Francesco Pavan per almeno un anno. L’amministrazione dal canto suo monitora con attenzione l’evolversi della situazione sperando così di risolvere la questione della mancanza di camici bianchi ed è fermamente intenzionata ad aprire a breve un ambulatorio a Bernate nei pressi della scuola elementare.