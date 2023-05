Arcore: 12 associazioni e 16 discipline, è la Festa dello Sport 2023

La Festa dello Sport 2023 torna sabato 27 maggio al complesso delle scuole di via Monginevro di Arcore. Organizzata da Pro Arcore, con il patrocinio e il contributo del Comune, la festa dedicata all’educazione sportiva delle giovani generazioni arcoresi è giunta alla sua sesta edizione.

Arcore: 12 associazioni e 16 discipline dalle 9 alle 20

A partire dalle 9 fino alle 20 sarà possibile provare, in modo del tutto gratuito, gli sport aderenti alla manifestazione. Provando almeno 4 sport un omaggio per tutti i bambini.

Oltre agli stand delle 12 associazioni sportive, nei quali sarà possibile provare ben 16 discipline, non mancheranno musica e street food, per recuperare le energie.

Arcore: “Grande ritorno delle motorette Gilera”

“Dopo gli anni del Covid la Festa dello Sport torna finalmente in primavera – ha spiegato Tommaso Confalonieri, consigliere comunale con delega a sport e associazionismo sportivo – un altro grande ritorno di quest’anno sono le motorette Gilera: sarà presente un percorso in cui i bambini potranno sperimentare le due ruote. La presenza di Gilera è stata fortemente volta dall’amministrazione, dato il forte legame con la nostra città.”