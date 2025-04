Appartamento in fiamme a Seregno il giorno di Pasqua, le fiamme domate dai vigili del fuoco

Fiamme altissime si sono levate il giorno di Pasqua in un appartamento di uno stabile di via Solferino, a Seregno. L’incendio, le cui cause sono in via di accertamento, è scoppiato attorno alle 18 e sul posto si sono portate Squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Il rogo, spiegano i vigili del fuoco: “ha coinvolto una abitazione situata al piano terra in un contesto cortilizio”.

Seregno, appartamento in fiamme in via Solferino: nello stabile i vigili del fuoco non hanno trovato nessuno

Le squadre, presenti con due autopompe da Seregno un carro soccorso da Desio e l’autoscala dalla sede centrale di Monza, hanno estinto rapidamente l’incendio che stava già coinvolgendo tre locali dell’appartamento interessato. All’interno non è stato trovato nessuno. Neppure ai piani superiori dell’edificio residenziale. Per rilievi presenti le forze dell’ordine. Arrivato precauzionalmente personale paramedico.