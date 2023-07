Il Comune di Monza ha ottenuto dall’Anac il riconoscimento di stazione appaltante qualificata: piazza Trento e Trieste ha incassato l’importante attestazione al termine del processo avviato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con l’obiettivo di razionalizzare il numero delle stazioni appaltanti e il loro livello di professionalizzazione, ha predisposto un sistema di qualificazione delle amministrazioni acquirenti finalizzato a certificare la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità e di correttezza, le procedure di acquisto dei beni e dell’assegnazione di servizi e di lavori.

Appalti, il Comune di Monza promosso da Anac: ha ottenuto il livello più elevato di qualificazione previsto

La centrale unica di committenza del Comune di Monza ha ottenuto il livello più elevato di qualificazione previsto sulla base di criteri oggettivi: l’organizzazione interna, l’utilizzo di una piattaforma informatica, le competenze e la formazione del personale, il numero di gare svolte e la comunicazione dei dati all’Osservatorio sui contratti pubblici.

Dal 1° luglio il municipio può, quindi, continuare a gestire le procedure per l’affidamento di opere, di servizi e di forniture senza alcun limite di importo, nel pieno rispetto degli obblighi istituzionali e nel perseguimento degli interessi pubblici della collettività.

Appalti, il Comune di Monza promosso da Anac: «Operare più speditamente e in autonomia»

«È un risultato di rilievo – commenta il vicesindaco Egidio Longoni che tra le sue deleghe ha quella agli appalti – che in questa fase di grande impegno anche sul fronte dei progetti legati al Pnrr ci consente di operare speditamente e in piena autonomia per cogliere ogni opportunità possibile di sviluppo e di investimento per la nostra città».