Animali, Enpa MB cerca l’adozione speciale per quattro “caramelle”

Si chiamano come le famose caramelle: Ricola e Alpenliebe (le femmine, nella foto a destra), Mentos e Goleador (i maschi, a sinistra). Sono quattro cuccioli ritrovati vaganti a Monza prima di Natale, abbandonati senza microchip, presi in cura da Enpa Monza e Brianza che in questi mesi li ha curati sia da alcuni problemi di salute sia nel percorso di recupero comportamentale ad opera di istruttori e volontari.

Enpa MB Mentos e Goleador

Animali, Enpa MB cerca l’adozione speciale per quattro cuccioli di cane

Enpa cerca un’adozione speciale: una famiglia con tanta pazienza che abiti in un luogo tranquillo e che magari abbia già un altro cane sicuro e competente che possa fare da buona guida a questi piccoletti di futura taglia media. Info: canile@enpamonza.it.