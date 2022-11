Anche la Polizia di Stato all’autodromo di Monza per la “6 Ruote di Speranza”

La Polizia di Stato ha partecipato martedì 1 novembre alla “34° edizione 6 Ruote di Speranza” organizzata all’autodromo di Monza dalla U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

A bordo dell’elicottero della Polizia

La “6 Ruote di Speranza” all’Autodromo di Monza: in 5.000 ad ammirare a Lamborghini

La Polizia di Stato per l’occasione ha allestito alcuni stand nei quali le oltre 5.000 persone presenti hanno potuto vedere da vicino le autovetture e i mezzi con cui tutti i giorni gli uomini e le donne della Polizia di Stato garantiscono la sicurezza dei cittadini, come la Lamborghini “Huracan”, attrezzata con frigobox per il trasporto urgente di sangue ed organi, l’elicottero, impiegato nei servizi di ordine pubblico e non solo, per sorvegliare dall’altro gli scenari che vedono impiegati in situazioni delicate gli equipaggi operativi della polizia, il Land Rover “Discovery”, il pullman impiegato per le attività di educazione stradale e alcune autovetture storiche come l’Alfetta del 1978, la Fiat 1300, l’Alfa Matta del 1954 e l’Alfa 156 GTA.

La Lamborghini della Polizia

La “6 Ruote di Speranza” all’Autodromo di Monza: anche i bolidi di 400 privati

Presenti, oltre ad alcune Istituzioni nazionali, anche diversi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e oltre 400 privati che hanno messo a disposizione le loro autovetture Pagani, Ferrari, Lamborghini e Porsche per regalare un’esperienza speciale ai ragazzi disabili.