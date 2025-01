Bcc Carate Brianza a sostegno della Befana per i senzatetto, un gesto di solidarietà che unisce. La banca di credito cooperativo di Carate Brianza ha contribuito alla realizzazione di una giornata speciale per 200 senzatetto, invitati il 6 gennaio a pranzo all’Hotel Principe di Savoia di Milano grazie all’organizzazione dei City Angels. L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione di personalità illustri, chef stellati e volontari, ha regalato momenti di gioia e inclusione a chi ne ha più bisogno.

Anche Bcc Carate Brianza con i City Angels per 200 senzatetto, sostegno al pranzo organizzato all’epifania

Tra le eccellenze presenti, gli chef Fabrizio Cadei e Christian Garcia (giunto appositamente da Montecarlo con i prodotti biologici dell’orto del Principe di Monaco) hanno preparato un menu di altissimo livello, servito nel maestoso salone d’onore. A contribuire al successo dell’evento, oltre all’impeccabile ospitalità del direttore Ezio Indiani e al sostegno istituzionale e artistico di numerosi testimonial, ha partecipato, appunto, anche Bcc Carate Brianza, orgogliosa di essere parte di un’iniziativa tanto significativa.

Così il presidente dell’istituto di credito, Ruggero Redaelli: «Siamo profondamente onorati di aver potuto sostenere un’iniziativa che rappresenta un esempio concreto di solidarietà e attenzione verso il prossimo – queste le sue parole – Ringraziamo i City Angels e tutti coloro che hanno contribuito a creare una giornata speciale per chi vive in difficoltà. Eventi come questo fanno bene al territorio, alla comunità e, soprattutto, ai più bisognosi. È stato un privilegio per noi essere parte di questo progetto che dimostra come l’unione possa davvero fare la differenza».

Entusiasmo e gratitudine sono stati espressi dai partecipanti, testimonianza quanto iniziative simili possano lasciare un segno positivo e duraturo nella vita delle persone.