Ambrogino d’Oro: proposti anche Marco Cappato e don Giussani

Il monzese Marco Cappato e don Luigi Giussani, nativo di Desio. Sono tra i nomi proposti alla speciale commissione per l’Ambrogino d’Oro 2022. La chiusura delle candidature per la massima benemerenza della città di Milani è prevista per il 17 ottobre.

Ambrogino d’Oro: i due brianzoli

E allora tra i numerosi nomi arrivati da tutte le forze politiche ci sono anche quelle del monzese già radicale e sempre in prima linea per i diritti civili e quello del fondatore di Comunione e Liberazione.

Cappato, impegnato anche per il riconoscimento delle firme digitali in politica (motivo per cui è stato escluso dalle ultime elezioni), è stato proposto da Daniele Nahum del Pd.

Un riconoscimento alla memoria di Don Giussani è stato chiesto dal consigliere Matteo Forte (Milano popolare).

Ambrogino d’Oro: gli altri nomi

Tra gli altri nomi anche quelli di Ricky Tognazzi, del prefetto Francesco Paolo Tronca, del musicista Mauro Pagani.

Ambrogino d’Oro: nel 2021 fu Pizzaut

Nel 2021 nella giornata degli Ambrogini d’oro erano stati premiati Nico Acampora e Pizzaut.