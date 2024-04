“Un mondo dove il coraggio è la valuta più preziosa e la solidarietà è tessuta nei fili stessi della comunità”. È quello degli alpini che sabato si sono radunati a Monza da tutta la Lombardia per celebrare la Giornata della riconoscenza e, per l’occasione, festeggiare anche il 95esimo anniversario della fondazione della sezione monzese. L’ammassamento in Villa reale e poi la marcia fino al centro con la deposizione delle corone e onori ai caduti, con preghiera dell’alpino e ammaina bandiera.