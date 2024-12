Allerta vento forte: il sindaco di Monza chiude il Parco, i Giardini Reali, i cimiteri e le aree verdi

Di nuovo allerta per il vento forte martedì 24 dicembre e di conseguenza il Comune di Monza ha disposto la chiusura in via precauzionale del Parco e dei Giardini Reali, dei due cimiteri cittadini e delle aree verdi.

Monza, allerta vento forte della Protezione civile: possibili raffiche fino a 70 km all’ora

La nuova allerta è stata diramata nella serata di lunedì 23 dalla Protezione Civile di Regione Lombardia e prevede forti raffiche di vento sul territorio brianzolo che potranno raggiungere i 70 km/h. Il sindaco Paolo Pilotto ha pertanto emesso l’ordinanza di chiusura. Info e aggiornamenti online da martedì 24 dicembre in mattinata su www.comune.monza.it e www.reggiadimonza.it