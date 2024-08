Alla IDI Evolution di Concorezzo talent per selezionare dieci consulenti: “Troppo bravi, tutti assunti”

Lo scorso maggio la IDI Evolution di Concorezzo aveva lanciato un talent per cercare dieci nuovi consulenti commerciali da inserire nell’organico dell’azienda. Non un tradizionale colloquio frontale ma un vero e proprio contest che si è sviluppato dall’11 al 20 giugno proprio nella sede di Concorezzo, a cui hanno partecipato dieci candidati, arrivati da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. «Alcuni hanno saputo della possibilità anche leggendo l’articolo pubblicato su Il Cittadino», spiegano dall’azienda.

L’IDI talent si è svolto in tre fasi: formazione frontale, studio e presentazioni individuali e una parte di interazione con i clienti. Un’esperienza per la quale i candidati sono stati a carico dell’azienda e retribuiti a giornata. «Questo clima di condivisione ha permesso di creare l’atmosfera di una squadra, proprio come avviene durante i talent show. I ragazzi hanno legato molto tra di loro e hanno fatto gruppo, interagendo anche direttamente con i giudici, i quali hanno avuto modo di valutarli sia a livello di hard skills che di soft skills», hanno spiegato dall’azienda. La valutazione per i dieci candidati si è basata su sei indicatori chiave di prestazione: comunicazione verbale e non verbale, comprensione e analisi, competenze sociali e di team working, intelligenza emotiva, ambizione e motivazione.

Il talent aziendale alla IDI Evolution di Concorezzo: “Contratto da 2mila euro al mese”

«Tutti hanno ottenuto ottimi risultati – confermano dalla IDI Evolution – I e così i giudici e l’azienda hanno deciso di assumerli tutti e dieci con un contratto di 2000 euro al mese, che partirà dal 1 settembre 2024».

Un talent che è valso per tutti i candidati l’accesso da protagonisti al mondo del lavoro. I dieci nuovi commerciali dell’azienda sono stati assegnati a cinque capi area che li affiancheranno per i primi sei mesi di attività sul campo. Durante questo periodo i ragazzi proseguiranno la loro formazione a livello frontale e presso gli studi dentistici e i laboratori legati all’azienda.

Il talent aziendale alla IDI Evolution di Concorezzo: “Esperienza magnifica che ripeteremo”

«IDI talent è stata per noi un’esperienza magnifica e che ripeteremo sicuramente – ha confermato Andrea Piantoni, amministratore delegato della società -. Avere avuto la possibilità di condividere con questi talenti parte delle loro giornate, per un’intera settimana, ci ha fatto davvero capire quanto sia importante mettere al centro una persona e il suo tempo, dando un giusto valore a questi aspetti che poi si riflettono in positivo nelle prospettive di futura collaborazione. Sono convinto che ognuna delle assunzioni avvenute tramite questo progetto ci darà molte soddisfazioni, e sono altrettanto certo che non avremmo mai potuto sceglierle meglio».