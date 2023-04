Aler, venti nuove case a Lissone: inaugurato il fabbricato F5 di via dei Gelsi

Cerimonia d’inaugurazione, nella mattina di giovedì 13 aprile, del fabbricato denominato F5 in via dei Gelsi a Lissone, intervento cofinanziato all’80% da Regione Lombardia e realizzato da Aler. Alla presenza delle autorità regionali e cittadine, si è tagliato il nastro del fabbricato (poi benedetto dal vicario del parroco) che garantisce una risposta abitativa ai cittadini. I lavori di ristrutturazione integrale dell’edificio di via dei Gelsi 22 hanno coinvolto 20 alloggi e comportato un investimento di 1.721.097,50 euro, come detto all’80% finanziato dalla Regione. Le opere, iniziate nel 2020, sono state realizzate da Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio.

Aler, venti nuove case a Lissone: parte di un progetto più ampio

Lissone case Aler F5

Si tratta di un intervento all’interno di un progetto più ampio, iniziato nel 2009, che ha comportato la realizzazione tra il 2009 e il 2013 di 126 alloggi, suddivisi in tre fabbricati su viale Martiri della Libertà, e la demolizione del fabbricato in via Di Vittorio con la realizzazione di 134 nuovi alloggi (tra il 2014 e il 2015).

Aler, venti nuove case a Lissone: posata anche la prima pietra dell’F4

Nella mattinata di giovedì è stata posata anche la prima pietra del cantiere che porterà alla costruzione del nuovo fabbricato “F4” (dopo la demolizione del vecchio edificio nell’agosto 2018) e alla realizzazione di 12 nuovi alloggi.

Lissone case Aler prima pietra fabbricato F4

«Sull’emergenza abitativa è necessario un presidio forte da parte delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un momento così delicato dal punto di vista sociale ed economico – ha dichiarato il presidente del consiglio regionale, Federico Romani – con questo progetto Regione Lombardia ha dato una risposta concreta a situazioni di oggettiva difficoltà, con un’attenzione particolare alle persone più fragili come anziani, disabili, famiglie di nuova formazione e genitori separati. L’obiettivo era il recupero edilizio degli immobili in campo sociale, migliorando le condizioni e la sicurezza degli edifici e favorendo una migliore performance energetica. Gli interventi fatti sono all’insegna della qualità della vita e dell’edilizia sostenibile. Oggi più che mai lo sviluppo delle nostre città dipende dalla capacità di reinventare l’uso degli spazi in una logica nuova, che riesca a rispondere ai bisogni e ad anticipare i cambiamenti sociali. La risposta a questa sfida è la rigenerazione urbana, fondamentale per evitare consumo di suolo, recuperare l’esistente e abbattere i costi».

Aler, venti nuove case a Lissone: «Grandezza e importanza della riqualificazione del quartiere»

L’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco ha aggiunto che «Aler segue tutte le necessità abitative dei lombardi, di chi ha una difficoltà oggettiva nella vita. Oggi la società riconosce l’abitazione come un diritto di tutti e Aler vuole andare oltre l’idea di una casa popolare brutta e fredda, ma creare strutture di massima fruibilità per assecondare questo diritto. Regione Lombardia e Aler ci sono, hanno creduto in questa progettualità e lo dimostrano e seguono tutte le necessità abitative dei lombardi, di chi ha difficoltà oggettive, anche per avere una casa, che è diritto di tutti. Ben vengano strutture come queste. Le abitazioni possono essere fredde, ma qui c’è il cuore di chi le progetta. E il grazie a tutti i protagonisti di questa operazione non è una formalità. La forza di una regione va anche nella direzione di anticipare i cambiamenti che oggi vogliamo qui rappresentare con questa realizzazione».

Il sindaco Laura Borella, accompagnata dagli assessori Camarda, Lo Faro, Bonafè e da alcuni dirigenti comunali, ha evidenziato «la grandezza e l’importanza della riqualificazione del quartiere». Presenti i consiglieri regionali Alessia Villa e Alessandro Corbetta oltre al presidente Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio, Giorgio Bonassoli.