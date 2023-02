Albiate: wc abbandonato nell’aiuola, non lontano dall’isola ecologica

Alcuni li definiscono “rifiuti creativi”, ma l’effetto non fa sorridere anche se talvolta si tratta di un oggetto che può suscitare ilarità. Abbandonato un wc in via San Carlo ad Albiate, in un’aiuola che delimita un parcheggio nella zona industriale del paese. Un abbandono che non trova spiegazioni se non nel mancato senso civico di chi ha compiuto questo gesto. L’autore materiale si è sbarazzato del wc non lontano dalla piattaforma ecologica e questo lascia ancora più sbigottiti.

Albiate: wc abbandonato nell’aiuola di via San Carlo

Il gabinetto abbandonato in via San Carlo (lì da diversi giorni) è solo l’ultimo, brutto episodio di inciviltà che viene segnalato in diverse zone del paese. Cestini traboccanti di rifiuti, sacchi dell’immondizia abbandonati per strada, materiali di risulta gettati nel verde. Il decoro cittadino (e le tasche dei residenti) ne pagano amaramente le spese. Gli interventi di pulizia e ripristino hanno un costo che grava sulla comunità.