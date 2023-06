Serata glamour tra pailettes e accessori di tendenza quella che ha registrato un successo di pubblico nel parco di Villa Campello, ad Albiate. Sabato scorso, più di mille persone hanno fatto da cornice ad una iniziativa dominata da una passerella sotto le stelle. L’associazione “Amici di San Fermo”, promotrice del calendario eventi della storica patronale di Albiate, ha organizzato una sfilata di moda con le collezioni di alcuni dei principali negozi del paese, tra luci e colori.

Albiate: successo di pubblico per la sfilata di moda “sotto le stelle”, in passerella i negozi del paese

Applausi a scena aperta e atmosfera speciale per un’occasione che ha posto sotto i riflettori vestiti da sogno, capi di abbigliamento casual ed intimo, abiti da sposa, accessori per ogni età, dalla cartoleria agli occhiali da sole, vestiti eleganti, sportivi e di tendenza. Una sfilata che ha consentito alle attività albiatesi di mostrare i loro prodotti e di meritarsi il plauso del grande pubblico accorso da tutta la Brianza. Un evento ben riuscito grazie alla collaborazione dei commercianti del paese e di chi ha portato in passerella le collezioni bambino, uomo e donna.

Albiate: successo di pubblico per la sfilata di moda “sotto le stelle”, in scena l’assessore di Carate Rossella Pozzi e la sorella gemella Simona

Tra le modelle che hanno rubato la scena, non è passata inosservata la neo assessora di Carate Brianza, Rossella Pozzi, che ha sfilato accanto alla sorella gemella Simona.