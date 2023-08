Albiate: rami pericolanti in via Garibaldi, vigili del fuoco sul posto

Due grossi rami di pino pericolanti hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco ad Albiate, nel pomeriggio di giovedì 17 agosto.

Albiate: rami pericolanti in via Garibaldi, strada chiusa al traffico

Via Garibaldi, nella zona centrale, è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco in posto con due mezzi da Seregno e da Carate Brianza insieme alla polizia locale per la viabilità e ai tecnici comunali.

Albiate intervento Vigili del fuoco Albiate intervento Vigili del fuoco

Albiate: rami pericolanti in via Garibaldi, segnalazione dei residenti

I rami pericolanti insistevano su un parcheggio e sul parco pubblico compromettendo la sicurezza dell’area sottostante. La segnalazione è arrivata dai residenti della zona, che incuriositi hanno poi assistito alle operazioni di taglio.