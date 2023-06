Albiate: la Sagra di SanFermo nel vivo, dall’abbraccio dei Legnanesi alla moda

Risate coi Legnanesi, emozioni in danza con Wilma Fossati e Le Scarpette Rosa, e ora l’attesa è per la filata di moda sotto le stelle. Entra nel vivo il calendario 2023 della “Sagra di SanFermo” di Albiate che sabato 24, dalle 21, promette di stupire con l’appuntamento che consente ai commercianti del paese di portare in passerella, nel parco di Villa Campello, le collezioni e i prodotti dei brand più noti.

Sagra di SanFermo ad Albiate: il grande classico

Dopo il successo dello scorso anno, l’associazione “Amici di SanFermo” ripresentano la sfilata di moda, evento di puro spettacolo e grande interesse per vedere abiti, accessori, modelle e modelli, che daranno un tocco glamour alla serata estiva. L’appuntamento segue due eventi che nelle precedenti settimane hanno mietuto successo. A cominciare dal sold out registrato per lo spettacolo della compagnia teatrale dei “Legnanesi” applauditi da quasi mille persone nel parco di Villa Campello.

Un grande successo per lo spettacolo della mitica famiglia Colombo che è tornata per onorare la Sagra di SanFermo e ribadire uno speciale rapporto di amicizia con l’associazione “Amici di SanFermo”. Quella di venerdì 9 giugno, è stata una serata di divertimento, risate e anche solidarietà. Sì, perché al termine dello spettacolo dei Legnanesi, nel parco comunale è stata inaugurata la postazione salvavita con un defibrillatore, quello donato dagli Amici di SanFermo all’amministrazione comunale.

Sagra di SanFermo ad Albiate: un defibrillatore al parco

“È uno strumento salvavita che mettiamo a disposizione per una maggiore sicurezza di tutti i cittadini della nostra comunità, con la speranza che non venga mai utilizzato” ha dichiarato il sindaco Giulio Redaelli che ha svelato il Dae insieme al presidente Sergio Sala. Un momento significativo che ha coronato una serata decisamente positiva. Il pubblico della grandi occasioni ha confermato anche quest’anno di adorare i Legnanesi, tanto da affollare il parco in ogni ordine di posto. Sabato scorso, 17 giugno, invece, emozioni a fior di pelle per l’incantevole spettacolo di danza “Magic Crazy World” con “Wilma Fossati e Le Scarpette Rosa”, tornate nel parco comunale per regalare sublimi coreografie.