Due persone coinvolte e strada chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi ad Albiate in via Battisti giovedì pomeriggio per un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un furgone. Ad avere la peggio è stato un uomo di 76 anni, che era alla guida del furgone, trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Per entrambi i mezzi è stato necessario l’intervento del soccorso stradale.

Incidente Albiate Incidente Albiate