Albiate dice addio al dottor Vimercati, storico presidente dell’Aido

Albiate dice addio al dottor Claudio Vimercati, stimato medico del lavoro, scomparso sabato 28 settembre a 64 anni. Non è solo il piccolo comune brianzolo ad esprimere profondo cordoglio per lo stimato concittadino che ha saputo lasciare un ricordo di grande umanità e competenza in diverse zone del territorio brianzolo. Il dottor Claudio Vimercati è stato per molti anni presidente dell’Aido Triuggio- Sovico- Albiate svolgendo il suo incarico con attenzione al prossimo ed alla solidarietà. Un uomo profondo e umile, come emerge dal commosso commiato del collega dottor Filippo Vigano’, attuale assessore al welfare di Albiate.

Albiate dice addio al dottor Vimercati e il ricordo dell’amministrazione

<<A nome dell’amministrazione comunale e mio esprimo forte vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa del dottor Claudio Vimercati, un amico con il quale spesso abbiamo condiviso progetti ma anche preoccupazioni e attenzioni per la salute dei cittadini di Albiate– dichiara Vigano’- la sua specialità di medicina del lavoro lo portava ogni giorno a contatto con persone che devono essere tutelate in un ambiente sicuro, organizzato e costruito in collaborazione con gli imprenditori e le dirigenze. Un compito delicato, non privo di tensioni anche personali, condotto con professionalità, competenza e dedizione. il suo forte impegno sociale, come cittadino, si è ulteriormente valorizzato con la presidenza della sezione intercomunale dell’Aido di Albiate, Triuggio, Sovico per la quale ha dedicato anni e passione. Tutto questo, condotto con sobrietà e misura, sino ad apparire schivo, con un grande attaccamento alla sua cara famiglia e alla gente di Albiate>>. Gli albiatesi ricordano tutti con grande affetto la sua persona e il suo esempio di uomo dedicato ai valori più concreti della solidarietà, del lavoro e degli affetti famigliari. I funerali saranno celebrati lunedì 30 settembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista ad Albiate.