Albiate, auto si ribalta in via Gramsci: due donne finiscono in ospedale a Desio

Incidente con ribaltamento sabato 18 gennaio, alle 19 circa, in via Gramsci ad Albiate. Secondo una prima ricostruzione, la vettura principale protagonista del sinistro ha cominciato ad ondeggiare già una decina di metri prima di terminare ruote all’aria ed ha poi concluso la sua corsa tra il cancello di un’abitazione ed un veicolo che proveniva in senso opposto, finendole sul cofano.

Incidente: conseguenze inferiori a quello che era stato temuto sulle prime

I soccorsi sul posto

Per fortuna, se la dinamica è stata spettacolare, le conseguenze dell’impatto sono state inferiori al temuto. Le conducenti delle due automobili hanno riportato entrambe ferite di lievi entità, che hanno comunque consigliato i sanitari del 118 di trasportarle all’ospedale di Desio per le verifiche del caso.

Incidente: carabinieri impegnati nella ricostruzione della dinamica

Le due vetture coinvolte nel sinistro

Sul posto, per i rilievi di prassi in questi casi, si sono portati i carabinieri. Le operazioni di soccorso hanno invece coinvolto i vigili del fuoco, che hanno inviato l’autopompa da Seregno ed il carrofiamma da Lissone, un’ambulanza di Seregno soccorso e l’automedica da Desio. La strada è stata chiusa, per consentire agli operatori di lavorare per la messa in sicurezza dell’area.