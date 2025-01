Albiate, ancora un guasto al “Remo Canzi”: salta la risottata della Giubiana

Guasto all’impianto termico del centro comunale “Remo Canzi” di Albiate: salta la risottata della Giubiana all’associazione anziani Argento Vivo. “Con dispiacere, a causa del riscaldamento guasto, il risotto della Giubiana verrà rinviato a data da destinarsi”.

Questo il laconico messaggio del sodalizio che conferma l’annullamento della festa della Giubiana previsto come da tradizione il 29 gennaio nella sede di piazza Conciliazione. L’impianto termico del Remo Canzi di Albiate registra nuove problematiche, una situazione che si protrae da anni e che le amministrazioni comunali che si sono succedute in tempi recenti hanno cercato di fronteggiare tamponando sino ad oggi le difficoltà.

Albiate, il centro comunale Canzi deve essere sistemato: parla il sindaco

L’esborso economico si prospetta impegnativo. Di fatto, la struttura comunale necessita di adeguamenti importanti. ”Il centro Remo Canzi è oggetto di profonda riflessione- conferma la sindaca Vanessa Gallo che a fine anno identificò i passaggi necessari – prioritaria è la messa a punto di una diagnosi energetica propedeutica per valutare il costo-opportunità di accedere al conto termico. Certo, l’impiantistica è funzionale alla destinazione d’uso dell’edificio”.

Albiate, il centro comunale “Canzi”: problematico e sotto utilizzato

Al momento, il centro risulta sotto utilizzato in termini di spazi disponibili. “L’idea di fondo si rivolge verso la messa in atto di un centro polifunzionale e di prevenzione. Polifunzionale nell’accettazione più ampia del termine: valenza culturale, centro di incontro, centro di prevenzione e ascolto. Solo a partire da un’accurata analisi di partenza degli impianti e della struttura (edile, infissi) si avranno maggiori elementi per valutare la soluzione ottimale” conclude la sindaca Gallo.