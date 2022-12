Albiate, aggredisce la nuova fidanzata dell’ex: arrestata 30enne di Seregno

Da accertamenti dell’Arma si sarebbe presentata a casa della nuova fidanzata dell’ex compagno, ad Albiate, e l’avrebbe presa a calci e pugni. Quindi avrebbe gettato per strada i vestiti della vittima, una 24enne. Appena ha sentito arrivare i carabinieri della Stazione di Verano Brianza, chiamati dalla ragazza malmenata, avrebbe quindi cercato di allontanarsi ma è stata bloccata e tratta in arresto.

Albiate, ha divelto la porta d’ingresso e scatenato la sua furia

È accaduto nella mattinata di mercoledì 20 novembre: l’arrestata, una 30enne di Seregno, già nota, dicono i carabinieri “per reati contro il patrimonio, la persona – tra cui atti persecutori – e in materia di stupefacenti“, dopo aver suonato al campanello dell’abitazione della vittima e non aver ricevuto risposta, sarebbe riuscita ad entrare danneggiando le porte d’ingresso e avrebbe scatenato la sua furia. I carabinieri nel sopraggiungere hanno notato una donna che tentava di allontanarsi precipitosamente, l’hanno bloccata e, raggiunta l’abitazione della vittima hanno avuto conferma che sarebbe la responsabile dell’aggressione.

Albiate: ai domiciliari in attesa del rito direttissimo

La donna, dicono ancora i carabinieri, non sarebbe nuova “a episodi violenti, minacciosi, molesti e persecutori nei confronti dell’ex fidanzato e della sua nuova compagna, episodi per i quali sono instaurati ulteriori procedimenti a suo carico“. Arrestata, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo.