Albiate: addio a Dino Longoni, il sindaco “della rinascita”

Albiate dice addio a Dino Longoni, il sindaco “della rinascita”, scomparso a 95 anni. Ha profuso al meglio il suo impegno nel sociale, ha posto le basi e dato avvio a importanti trasformazioni. Profondo cordoglio è stato espresso dall’amministrazione comunale.

Albiate: addio a Dino Longoni, promotore del Comitato San Fermo e di numerose iniziative per lo sviluppo del paese

Dino Longoni amava Albiate, si è speso con tutte le sue energie per il bene del paese e dei suoi abitanti, è stato promotore del Comitato San Fermo e della banda di Albiate di cui fu anche presidente. La sua storia di sindacalista sempre a difesa dei diritti delle persone esprimeva al meglio l’impegno verso i cittadini nel cercare di risolvere i problemi della vita quotidiana. A Dino Longoni, sindaco per tre mandati, dal 1985 al 1999, Albiate deve molto in termini di crescita e sviluppo, come ricorda a nome delle giunte Popolari Uniti per Albiate, Filippo Viganò, suo successore alla guida del paese.

«Dino Longoni è ancora con noi. Ha lasciato la vita terrena, ma rimane il suo ricordo e la sua presenza con la concretezza delle opere, la visione delle idee, la fermezza del carattere e la dolce onestà dei rapporti con i cittadini – ricorda Viganò – quasi 15 anni di dedizione al paese. Con lui iniziarono subito le grandi progettazioni rivolte al benessere dei cittadini: le case di edilizia sociale di via Garibaldi, le case per anziani di Cascina Marianna, i nuovi comparti edilizi per dare la casa ai giovani. E la trasformazione vide anche nascere un nuovo comparto produttivo ed artigianale in via San Carlo. Albiate non aveva un assistente sociale, non aveva una mensa scolastica, non aveva un servizio pasti per gli anziani soli. Insieme a lui, non senza difficoltà, riuscimmo, in tempi brevi, a creare dal nulla questi importanti servizi, utili ai più fragili, ma sopratutto ai bambini, alle mamme ed alle famiglie».

Albiate: addio a Dino Longoni, funerali sabato 15 aprile

Nacquero l’Associazione Volontariato Albiate, l’associazione anziani Argento Vivo. Le prime rotatorie della Brianza furono progettate e realizzate ad Albiate tra la sindacatura Longoni e la sindacatura Viganò. I funerali sono stati fissati sabato 15 aprile, alle 10.30, in chiesa parrocchiale.