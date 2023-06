Al Parco di Monza lo yoga speciale con i ragazzi del Seme: quattro lezioni aperte e inclusive

La cooperativa il Seme di Biassono offre lezioni di yoga nel parco di Monza. L’idea è quella di mettere a disposizione di chiunque voglia partecipare, le competenze dei ragazzi della cooperativa che da oltre dieci anni praticano yoga.

Al Parco di Monza lo yoga speciale con i ragazzi del Seme: inizio il 12 giugno

L’appuntamento con il progetto “Yoga insieme al parco, per tutte le età e tutte le diversità” è all’ingresso pedonale di via Parco, a Biassono. Qui si daranno appuntamento i partecipanti, insieme alla maestra Rachele Brambilla. Quattro gli incontri proposti. Si inizia il 12 giugno e poi ancora il 19 giugno, 3 e 10 luglio, dalle 10.30 alle 11.30. Nessun limite di partecipazione, non occorre essere pratici della disciplina, basta voler mettersi in gioco.

«Il valore aggiunto del fare yoga con i ragazzi del Seme siamo proprio noi del Seme – racconta Simona Folletti, responsabile degli educatori della cooperativa – I nostri ragazzi sono esperti e competenti. Durante le lezioni che proponiamo nella nostra sede tutte le settimane riescono a raggiungere livelli di introspezione personale davvero sbalorditivi. Per chi non conosce il mondo delle cooperative sciali e della disabilità sarà una scoperta vedere quali ragionamenti e che profondità riescono ad esprimere i nostri ragazzi proprio grazie allo yoga».

Al Parco di Monza lo yoga speciale con i ragazzi del Seme: ingresso libero, “è una sorta di sperimentazione”

Ma non solo. «Praticare yoga con noi permetterà agli ospiti di vedere quali straordinari risultati si possono raggiungere con impegno e costanza. Siamo certi che il loro esempio sarà da stimolo per tanti, e soprattutto servirà a superare stereotipi e paure circa la disabilità».

L’ingresso è libero. Chi desidera partecipare alle quattro lezioni aperte può scrivere a coordinatrice@ilsemebiassono.it, indicando il proprio nome e lasciando un recapito telefonico, o telefonare al numero 039 2754054.

«Queste prime quattro lezioni vogliono essere una sorta di sperimentazione – aggiunge Folletti – L’idea è quella di creare un gruppo di yoga integrato, con ragazzi della cooperativa e persone esterne, che possa partire il prossimo settembre. Siamo sicuri dei benefici effetti che questa pratica fatta insieme possa assicurare».