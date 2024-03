Aicurzio: incendio sul tetto di un’azienda, nove mezzi dei vigili del fuoco in strada per cascina Restelli

Spiegamento di soccorsi importante domenica ad Aicurzio per il principio di incendio al tetto del capannone di un’azienda. Nove mezzi dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, il nucleo Nbcr e un’ambulanza in strada per cascina Restelli poco prima delle 13 per circoscrivere tempestivamente le fiamme in una azienda di lavorazioni chimiche.

Aicurzio incendio – foto Vigili del fuoco

Aicurzio: incendio sul tetto di un’azienda, all’interno materiale infiammabile

La sala operativa del comando di Monza ha gestito l’invio di numerose squadre per evitare che l’incendio si potesse propagare all’interno del capannone a causa del materiale altamente infiammabile trattato dall’azienda. Le squadre sul posto poi hanno estinto rapidamente l’incendio che aveva interessato un inverter dell’impianto fotovoltaico sul tetto.

Aicurzio incendio – foto Vigili del fuoco

Aicurzio: incendio sul tetto di un’azienda, i mezzi sul posto

Sono state inviate 3 autopompe, 3 autobotti, 2 autoscale, 1 carro soccorso ed è stato allertato anche il nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico e il carro schiuma dal comando di Milano.

L’intervento è durato circa due ore.