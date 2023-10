Agrate: un pugno in faccia al medico, denunciato un paziente 45enne

Si presenta nello studio medico per ottenere un certificato medico che prescrivesse tre giorni di malattia ma di fronte al diniego del medico gli sferra un violento pugno in faccia.

È accaduto giovedì scorso, 26 ottobre, presso il polo sociosanitario di via Lecco ad Agrate Brianza. Erano circa le 11 quando il dottore, in servizio presso lo stesso centro, fa entrare un paziente nello studio. Quest’ultimo, 45 anni, di origine marocchina, chiede che gli sia rilasciato un certificato medico nel quale si attesti che il paziente è invalido al lavoro per giorni tre. Il giovane medico al momento non si scompone, visita con scrupolo professionale il paziente, si fa riferire quali sono i suoi sintomi e una volta terminato il consulto decide che in base a quanto gli risulta può rilasciare una certificazione per un solo giorno di riposo.

Agrate: un pugno in faccia e l’arrivo dei carabinieri

Non l’avesse mai detto. Il paziente comincia a lamentarsi, esige il riposo per tre giorni, il medico resta sulla sua posizione, gli animi si alterano ed ecco che il paziente perde la pazienza e sferra un violento pugno in faccia al medico. A quel punto il medico chiama subito i carabinieri che una volta arrivati, dopo aver identificato l’aggressore, lo accompagnano presso la caserma cittadina dove veniva deferito all’Autorità giudiziaria per violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale.