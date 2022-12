Agrate: recuperati sei pitbull maltrattati in un box

Recuperati sei pitbull deperiti abbandonati un box ad Agrate. L’operazione è stata condotta dalle guardie zoofile dell’Oipa insieme ai carabinieri agratesi. Gli animali, che vivevano in un garage di un allevamento amatoriale, completamente abbandonati a sé stessi pure tra i loro bisogni e senza ciotole per bere e mangiare erano anche malmessi fisicamente. I sei cani, cinque femmine e un maschio sono stati prima visitati dai veterinari di Ats Brianza e poi trasferiti al canile Fusi di Lissone in attesa delle decisioni del Tribunale per l’eventuale adozione.

Agrate: recuperati sei pitbull e due denunce

Intanto sia il proprietario dei quattrozampe che quello del box sono stati denunciati per detenzione incompatibile e maltrattamento e anche per uccisione di animali, dato che nello stesso posto è stato trovato in una gabbia un pappagallo morto di stenti.