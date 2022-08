Agrate promuove il plogging tra i cittadini per tenere pulite le strade del paese

Agrate promuove il plogging in paese. L’amministrazione per favorire questa attività di raccolta di piccoli rifiuti mentre si corre per le strade agratesi ha lanciato una campagna, regalando un kit a chi volesse volontariamente tenere più pulito il territorio mentre ci si tiene in forma all’aria aperta.

Agrate promuove il plogging e il kit del volontario

“Vai in vacanza con il nostro kit del plogging!Tutti i martedì puoi venire comodamente a ritirarlo in Comune..e ovviamente è gratis! Che cos’è il plogging? Quando ti trovi all”aperto, per qualsiasi attività come correre o passeggiare, puoi raccogliere la spazzatura che eventualmente incontri e gettarla nel sacchetto apposito, che ti diamo col kit! Prova! Ogni piccolo grande gesto rende il mondo più vivibile” ha fatto sapere l’amministrazione.

Agrate promuove il plogging e altri esempi brianzoli

Ad ogni volontario viene consegnata una pettorina gialla, dei sacchetti e un paio di guanti. Il progetto è portato avanti in collaborazione con Cem Ambiente. Questa pratica sta spopolando anche in altri Comuni brianzoli come ad esempio Concorezzo e Usmate-Velate