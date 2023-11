Agrate piange Gegè Reitano, fratello maggiore di Mino

Ad Agrate si piange la scomparsa di Gegè Reitano. Fratello maggiore del noto cantante Mino, Reitano è scomparso nella giornata di ieri, lunedì 27 novembre, a 83 anni. Trasferitosi con la famiglia dalla Calabria ad Agrate Brianza, alla fine degli anni ’60, insediandosi in quel che verrà poi definito il “Villaggio Reitano”, come i fratelli Mino e Franco – maestro e compositore a cui è stata intitolato lo scorso l’auditorium dell’ Istituto Comprensivo “E. Bontempi” – ha condiviso la passione per la musica e anche il palco suonando percussioni e batteria. Dopo la scomparsa del fratello cantautore si era occupato di mantenere vivo ricordo e lascito impegnandosi a dare vita a quello che poi diventato l’appuntamento annuale del Memorial Mino Reitano e pubblicando diversi volumi “Mino Reitano… e la vita continua” e “Mino Reitano e i suoi fratelli. I ragazzi di Calabria”.

Agrate piange Gegè Reitano, amante della musica come i fratelli

«Come i fratelli e la famiglia era completante immerso nella musica – racconta il nipote Felice Clemente -. Era una persona di un’energia notevole, pazzesca, capace di tenere insieme la famiglia e le amicizie. È molto amato perché è sempre stato disponibile con tutti. MI ha dato un grande sostegno nel mio lavoro di musicista e nel corso degli anni è stato quello che più si adoperato per far si che il ricordo di Mino non si affievolisse. Era una persona positiva capace di intraprendere strade anche complicate». I funerali di Gegè Reintano si terranno domani, mercoledì 29 novembre, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio ad Agrate Brianza.