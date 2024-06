Agrate, intrappolati nelle auto nei sottopassi allagati: soccorsi da personale fluviale dei vigili del fuoco

Interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Monza e Brianza nella serata di martedì 11 giugno per fare fronte a una ventina di richieste di intervento di soccorso tecnico urgente, in particolare per allagamenti, legate alla forte ondata di maltempo che ha nuovamente interessato il territorio.

Maltempo in Brianza, una ventina di interventi dei vigili del fuoco

La pioggia è caduta in maniera copiosa in particolare nella zona est della provincia: dal Comando provinciale dei vigili del fuoco segnalano interventi ad Agrate Brianza dove è stato impiegato personale fluviale per aiutare persone rimaste intrappolate nelle proprie autovetture nei sottopassi allagati. Al momento, dicono ancora dal Comando, la situazione è sotto controllo.