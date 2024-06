Agrate: il maltempo allaga (ancora) la sede delle Voci Bianche

Le forti piogge di giovedì sera 30 maggio hanno lasciato ancora sott’acqua la sede delle Voci Bianche di Agrate. “La mattina successiva – ha fatto sapere il sodalizio – quando ci siamo recati nei locali sotto la scuola elementare di via Battisti abbiamo trovato tutto allagato e non è la prima volta che accade una situazione del genere purtroppo”. Molti gli strumenti musicali danneggiati che i 72 soci utilizzano durante l’anno per esercitarsi in vista di spettacoli e saggi e la tristezza è evidente tra i membri del sodalizio.

Agrate: il maltempo allaga la sede e un problema che ritorna

“Quando nell’aprile dello scorso anno ci consegnarono le chiavi di questi spazi credevamo fosse tutto in ordine – hanno affermato le Voci Bianche -, invece appena arriva il maltempo la situazione si complica di molto”. Intanto l’associazione ha segnalato ancora una volta la criticità in Comune inviando una mail con tanto di foto e ha dovuto sospendere le lezioni di musica.