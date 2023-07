Agrate Brianza, punture e prurito dopo i giochi nella sabbia: sanificazione al parco

Bimbi di Agrate Brianza che tornano a casa con punture pruriginose dopo aver giocato nella sabbionaia del parco Aldo Moro. Il Comune chiude in via precauzionale l’area per un intervento di sanificazione.

Agrate Brianza, punture e prurito dopo i giochi nella sabbia: segnalazione dei genitori

In settimana alcuni genitori hanno iniziato a segnalare sui social la comparsa di grossi e irritanti “ponfi” sul corpo dei figli dopo che questi erano stati a giocare nell’area attrezzata del parco. Reazioni diverse da quelle delle classiche punture di zanzare. Alcuni di questi genitori hanno affermato di aver contattato farmacie e pediatri e che la risposta ricevuta potrebbe ricondurre le reazioni a morsi delle pulci.

Agrate Brianza, punture e prurito dopo i giochi nella sabbia: interdetta l’area per sanificazione

Mercoledì il Comune ha interdetto l’area per effettuare un intervento di sanificazione «in via precauzionale – spiega il sindaco Simone Sironi – Viste le segnalazioni abbiamo contattato Ats, ma ci è stato riferito che non si può essere certi che ci possa essere qualcosa nella sabbia per provocare questa situazione e non hanno dato indicazioni del caso. Noi da mercoledì abbiamo comunque chiuso l’area per procedere con una disinfestazione ad ampio raggio e per effettuare l’intervento di rigiro e ripristino della sabbia come era già in programma».