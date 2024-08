Agrate apre il bando per sostenere le associazioni locali

Anche quest’anno, è aperto il bando pubblico comunale per la concessione di contributi economici alle associazioni iscritte al Registro delle Libere forme associative di Agrate, agli enti pubblici e privati. I contributi finanziari erogati dal Comune sono finalizzati al supporto dell‘attività ordinaria annuale dei beneficiari, valorizzandola come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione d’impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, sociale e d’impegno civile.

Agrate apre il bando: tempi e modi

La domanda va presentata entro il 30 settembre h.12 in Municipio all’Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure via mail urp@comune.agratebrianza.mb.it I moduli da compilare sono nella pagina dedicata sul sito comunale.