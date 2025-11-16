Aggressioni, incidenti e intossicazioni da alcol: la lunga notte delle ambulanze in Brianza

Aggressioni, incidenti stradali e intossicazioni da alcol hanno caratterizzato la serata di sabato 15 novembre e poi la notte del 16 in Brianza, con interventi in varie località di mezzi di soccorso inviati dalla Agenzia emergenza e di forze dell’ordine. Già dalle 21.30 un’ambulanza e i carabinieri sono convogliati a Sulbiate per una aggressione dagli esiti piuttosto gravi visto che un 53enne è stato portato all’ospedale di Vimercate in codice giallo. L’episodio, del quale non si hanno al momento altri particolari, è avvenuto in via Grandi.

Incidente stradale sulla Statale 36 tra Monza e Lissone e un altro in via Fermi nel capoluogo

Poco prima delle 22 una 22enne è stata soccorsa dopo un incidente stradale sulla Statale 36, tra Monza e Lissone, in direzione nord. Coinvolte due auto. Per la automobilista non si è reso necessario il trasporto all’ospedale. Portato invece all’ospedale San Gerardo in codice giallo un automobilista 23enne che è finito contro un ostacolo in via Fermi, a Monza. Presenti sul posto oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco.

Attorno alle 23 intervento a Vimercate per una aggressione lungo la tangenziale est e poi sulla tangenziale nord, all’altezza di Muggiò, per lo scontro tra due vetture, nulla di grave per i conducenti. Poco prima delle 24 carabinieri e polizia di Stato si sono invece portati in piazza Trento e Trieste, a Monza, per una presunta rissa. Nessun ferito.

Altro incidente stradale sulla Nazionale dei Giovi a Lentate, una intossicazione da alcol ad Agrate e una aggressione a Bellusco

Scattata la mezzanotte da segnalare un presunto caso di non meglio precisata “intossicazione” a Monza, in via Gaslini, attorno alle 3. Poi un altro incidente stradale, alle 4 sulla Nazionale dei Giovi, a Lentate, dove si sono scontrate due auto. Tre ventenni coinvolti uno dei quali portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù.

Alle 5 intossicazione etilica per un 23enne ad Agrate: il soccorso è avvenuto in codice giallo e il paziente è stato portato nel locale pronto soccorso. Ormai a giorno fatto, attorno alle 6, nuovo intervento, anche dei carabinieri, a Bellusco, sulla Sp2, per un 18enne rimasto ferito durante una aggressione.